Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 agosto 2022

L’ultima settimana di agosto è un po’ fiacca per Prime Video, infatti non sono previsti contenuti degni di nota in questi ultimi giorni del mese.

La più interessante uscita tra il 22 tra il 22 e il 28 agosto è Untrapped: the Story of Lil Baby, docufilm dedicato al rapper, cantante e compositore statunitense Lil Baby. In particolare, la produzione si sofferma sulla sua fulminea ascesa dalle strade di West Atlanta alla vetta delle classifiche di Billboard con i suoi ruoli di devoto padre, figlio, filantropo della comunità e voce potente nella lotta per la giustizia razziale.

Tra le altre novità di questa settimana si annovera un anime che potrebbe entusiasmare gli appassionati: stiamo parlando di Getter Robot Arc, la cui storia è incentrata sul conflitto contro il Paese di Andromeda, il nuovo nemico dell’umanità che cerca di distruggere la fonte dei raggi getter, i quali hanno devastato la sua civiltà.

Infine, tra le uscite cinematografiche compare Fai bei sogni, pellicola italiana di genere drammatico/romantico incentrata su Massimo, un giovane che a più di vent’anni torna a essere perseguitato dalla scomparsa di sua madre avvenuta quand’era bambino. A risvegliare i ricordi della donna è l’appartamento che si ritrova a dover vendere, il quale era proprio dei suoi genitori.

Prime Video: tutte le novità tra il 22 e il 28 agosto 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV non originali

Getter Robot Arc (stagione 1) – 25 agosto

Film originali

Untrapped: the Story of Lil Baby – 26 agosto

Film non originali

Gli idoli delle donne – 22 agosto

Fai bei sogni – 27 agosto

