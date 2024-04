Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 aprile 2024

L’ultima settimana di aprile 2024 introduce sulla piattaforma Amazon una serie molto interessante, più qualcos’altro che arricchisce il catalogo. Tra il 22 e il 28 aprile esordisce su Prime Video Them: The Scare, seconda stagione della serie antologica di genere horror.

In questa nuova storia vengono raccontate le vicende della detective del LAPD Dawn Reeve, alle prese con un nuovo e inquietante caso nel 1991 nella Contea di LA. Tra omicidi brutali, forze malevole e segreti di famiglia nascosti, la nuova serie stagione della serie Amazon si preannuncia ricca di suspense.

In questi giorni esce anche il film Gli addestratori, commedia italiana con con Lillo e Geppi Cucciari. La trama ruota intorno a Pasquale, che, dopo aver perso una scommessa con la moglie, deve cederle il suo amatissimo cane Cecchino. L’unico modo che ha per riprenderselo è quello di racimolare abbastanza soldi da dimostrare a Marta di poter prendersi cura del cane (e di se stesso). L’idea è semplice: aprire una nuova scuola di addestramento. Le cose andranno per il verso giusto?

Prime Video: tutte le novità tra il 22 e il 28 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Them (stagione 2) – 25 aprile

Film originali

Gli addestratori – 25 aprile

Documentari e Stand-up

Alessandro Siani: Offline – 22 aprile

