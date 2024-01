Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 22 e il 28 gennaio 2024

Nell’ultima settimana di gennaio 2024, Prime Video ha in serbo per gli abbonati un paio di sorprese interessanti. Così, dopo due settimane non così esaltanti, si appresta a chiudere il mese in bellezza.

La sorpresa più interessante è probabilmente Expats, nuova serie drammatica con protagonista Nicole Kidman. Ambientata nella vibrante e tumultuosa Hong Kong del 2014, Expats ha per protagoniste tre donne americane: Margaret (la Kidman, appunto), Hilary (Sarayu Blue) e Mercy (Ji-young Yoo), le cui vite si intrecciano in seguito ad un’improvvisa tragedia familiare. La serie si interroga sul privilegio ed esplora quel che accade quando la linea di demarcazione fra vittimismo e colpevolezza si fa sfumata. La nuova serie originale si basa sul best seller internazionale The Expatriates scritto da Janice Y. K. Lee e verrà distribuita sulla piattaforma con cadenza settimanale.

Altra sorpresa interessante è il film originale The Underdoggs, con il famoso rapper americano Snoop Dogg nei panni di protagonista e produttore. La storia è quella di Jaycen “Two Js” Jennings, un’ex stella del football professionista in declino, che tocca il fondo e viene condannato a servizi socialmente utili come allenatore di una squadra di football nella sua città natale. Grazie a questo, riesce a dare una svolta alla propria vita, riscoprendo l’amore per il gioco.

Prime Video: tutte le novità tra il 22 e il 28 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Expats (stagione 1) – 26 gennaio

Film originali

The Underdoggs – 26 gennaio

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video del 2023?

