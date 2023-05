Prime Video, film e serie TV tra il 22 e il 28 maggio 2023

Anche l’ultima settimana del mese è davvero ottima per Prime Video. Tra il 22 e il 28 maggio 2023 è infatti prevista una serie molto attesa dagli appassionati di fantasy e una nuova pellicola originale.

Debutta infatti Il Grifone, serie TV tedesca che racconta la storia di tre amici sfigati, Mark, Memo e Becky, catapultati in un mondo fantastico noto come Torre Nera. In quel posto, un mostro divoratore di mondi, il Grifone, sottomette tutte le creature viventi, e l’unico che può porre fine a questa ingiustizia è proprio Mark. Ma il giovane non ha affatto intenzione di cimentarsi in un’avventura così pericolosa e impegnativa: ha già abbastanza da fare con la scuola, la sua prima cotta e i problemi di ogni adolescente. Tuttavia, se inizialmente è restio a combattere mostri, le cose cambiano quando suo fratello Thomas scompare. Mark e i suoi amici devono quindi addentrarsi nel nuovo mondo scoperto e portare a termine la loro missione.

Tra i film in uscita fa invece capolino Prima di andare via, pellicola italiana strappalacrime che fa parte del cosiddetto filone cancer drama. La storia è incentrata su Andrea, un ragazzo come tanti che divide la sua vita tra migliore amico, la sua ex ragazza e un esame difficile da superare. Una vita come tante, quella di Andrea, che cambia di colpo nel momento in cui scopre di avere un male incurabile. Anche quando il mondo ti crolla addosso, però, ci sono persone che possono alleviare il tuo dolore: nel caso di Andrea la più speciale di queste è Giulia, una ragazza nelle sue stesse condizioni. Grazie a lei, Andrea capirà che è importante prendere in mano ciò che resta della propria esistenza.

Infine, da questa settimana è disponibile sulla piattaforma streaming di Amazon il film Il grande giorno, l’ultimo lavoro di Aldo Giovanni e Giacomo. Il trio di comici è tornato al cinema con questa pellicola lo scorso dicembre, dopo il successo di Odio l’Estate. Si tratta di una commedia corale che mescola con intelligenza momenti di puro divertimento a altri di tenerezza, in un mix che porta lo spettatore a ridere e a riflettere. La trama si incentra sui preparativi per le nozze di Elio e Caterina, ormai pronti a celebrare il giorno più bello della loro vita e anche quello dei loro genitori, in particolare dei padri Giovanni e Giacomo.

Prime Video: tutte le novità tra il 22 e il 28 maggio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Il Grifone (stagione 1) – 26 maggio

Film originali

Prima di andare via – 26 maggio

Film non originali

Il grande giorno – 22 maggio

Compromessi sposi – 24 maggio

