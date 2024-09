Prime Video, film e serie TV tra il 23 e il 29 settembre 2024

L’ultima settimana di settembre 2024 su Prime Video porta sullo schermo due nuove produzioni che promettono di catturare l’attenzione degli spettatori. Questi titoli, che spaziano dal noir al dramma fantascientifico, offrono storie intriganti e atmosfere uniche.

Arriva dunque Killer Heat, un mistery contemporaneo che richiama lo stile dei classici noir. Al centro della trama c’è Nick Bali (interpretato da Joseph Gordon-Levitt), un investigatore privato americano trasferitosi in Grecia. Nick viene ingaggiato per indagare sulla misteriosa morte di Leo Vardakis (interpretato da Richard Madden), un giovane magnate della navigazione trovato senza vita sull’isola di Creta. Nonostante la cornice idilliaca e soleggiata dell’isola, Nick scopre presto che dietro la bellezza mediterranea si nasconde un oscuro intrigo che lo condurrà lungo sentieri sempre più pericolosi.

Questa settimana debutta poi Previously Saved Version, un film drammatico che incorpora elementi di fantascienza. La storia è ambientata nell’anno 2200 d.C. e segue la vita di Naoki e Mayumi, una coppia che sembra vivere un’esistenza perfetta a bordo di una residenza galleggiante nello spazio. Mentre Mayumi si dedica alla sua passione per la ceramica e Naoki si impegna nella sua ricerca scientifica, il loro rapporto nasconde una verità inquietante: Naoki, spinto da un amore distorto e vendicativo, continua a trasformare Mayumi in un androide per ricreare la sua versione ideale di lei. Questo dramma psicologico esplora i temi dell’amore, del controllo e delle implicazioni della tecnologia avanzata in un futuro dove l’umanità è posta di fronte a nuove sfide etiche.

Prime Video: Tutte le Novità tra il 23 e il 29 settembre 2024

Ecco cosa vedere questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film Originali

Killer Heat – 26 settembre

Previously Saved Version – 26 settembre

Conclusione

Nella settimana dal 23 al 29 settembre 2024, Prime Video arricchisce il suo catalogo con due film che sapranno intrigare gli appassionati di generi diversi. Se sei alla ricerca di un noir ambientato in paesaggi esotici o di un dramma psicologico che esplora le sfide del futuro, questi nuovi titoli offrono il mix perfetto di suspense e riflessione. Preparati a vivere un finale di settembre ricco di emozioni e recupera le migliori serie TV del mese su Prime Video!

