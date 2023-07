Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 24 e il 30 luglio 2023

L’ultima settimana di luglio 2023 è piuttosto densa di uscite per Prime Video.

Anzitutto è il momento di Good Omens 2. Neil Gaiman torna nel mondo di Good Omens e ci porta un sequel direttamente dalle idee mai realizzate di Pratchett (coautore del romanzo da cui è tratta la serie) e Gaiman stesso. Azraphel e Crowley tornano a condurre una vita tranquilla tra i mortali nel quartiere di Soho a Londra, quando un inaspettato messaggero presenta loro un mistero sorprendente.

Spazio anche a Takeshi’s Castle Japan, famoso game show giapponese in cui un gran numero di numero di partecipanti si sfida in una serie di giochi e percorsi con ostacoli. Direttamente da Tokyo, 300 giocatori prenderanno parte alla competizione per regalare tante risate al pubblico.

Chi invece fosse alla ricerca di un bel film, può tenere in considerazione The Covenant, pellicola di quest’anno diretta da Guy Ritchie. Si tratta di un action movie che racconta la storia di un sergente americano John Kinley, interpretato da Jake Gyllenhaal, in missione in Afghanistan, coadiuvato dall’interprete locale Ahmed. Quando Kinley rimane ferito, Ahmed mette a rischio la propria vita e quella della sua famiglia per soccorrerlo, finendo così nella lista dei ricercati dai talebani.

Prime Video: tutte le novità tra il 24 e il 30 luglio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Good Omens (stagione 2) – 28 luglio

Film non originali

So tutto di te – 25 luglio

The Covenant – 27 luglio

Bentornato presidente – 28 luglio

Io c’è – 29 luglio

Show e documentari

Takeshi’s Castle Japan – 25 luglio

