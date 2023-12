Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 25 e il 31 dicembre 2023

L’ultima settimana di dicembre 2023 è priva di nuovi contenuti Prime Video originali, ma Amazon si fa perdonare introducendo nel catalogo una buona dose di film non originali, da vedere nel pieno delle feste.

Anzitutto vale la pena tenere d’occhio Black Phone, un horror sopranaturale che risente moltissimo dell’influenza dell’universo narrativo di King, da It a Stand by me. Ambientato nel Colorado alla fine degli anni Settanta, il film vede al centro delle vicende Finney e Gwen, due fratelli orfani di madre che vivono con un padre anaffettivo e alcolizzato. La loro vita è ulteriormente scossa dal rapimento di cinque bambini da parte di un uomo sconosciuto. Finney è il sesto a finire nello scantinato del rapitore, un uomo travestito da mago con la maschera.

Qualcuno potrebbe poi essere curioso di dare un’occhiata a I cavalieri dello zodiaco, film ispirato al celebre anime e manga giapponese. Per chi non conoscesse già la trama, ruota attorno a Seiya, un testardo adolescente di strada che trascorre il suo tempo alla ricerca della sorella rapita e a combattere per ottenere denaro. Quando uno dei suoi combattimenti sprigiona involontariamente poteri mistici che non sapeva di avere, si ritrova coinvolto in un mondo di santi in guerra, antichi addestramenti magici e una dea reincarnata che ha bisogno della sua protezione. Questo nuovo live-action de I cavalieri dello zodiaco è stato accolto con gelo da pubblico e critica, quindi è qualcosa che i fan del cartone animato potrebbero voler vedere più per curiosità che per interesse.

Prime Video: tutte le novità tra il 25 e il 31 dicembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film non originali

The Machine – 25 dicembre

Black Phone – 25 dicembre

Morbius – 26 dicembre

Cattiva Coscienza – 27 dicembre

I Cavalieri dello zodiaco – 28 dicembre

Amsterdam – 30 dicembre

Il giorno più bello del mondo – 31 dicembre

L’immortale – 31 dicembre

Cetto c’è senzadubbiamente – 31 dicembre

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film su Prime Video a dicembre 2023?

