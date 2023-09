Prime Video, film e serie TV tra il 25 settembre e il 1 ottobre 2023

L’ultima settimana di settembre 2023 introduce su Prime Video una serie TV piuttosto attesa degli abbonati al servizio streaming di Amazon.

Si tratta di Gen V, spin-off di The Boys che espande l’universo della Godolkin University, il prestigioso college per soli supereroi dove gli studenti si esercitano per diventare una nuova generazione di eroi. I ragazzi si troveranno ad affrontare situazioni esplosive mentre si contendono popolarità e buoni voti, ma quando scoprono che qualcosa di più grande e sinistro sta succedendo a scuola, saranno messi alla prova: sceglieranno di diventare gli eroi o i cattivi delle loro storie?

Spazio poi alle stagioni 2 e 3 di Fairy Tail, anime tratto dallo shonen fantasy/action scritto e disegnato da Hiro Mashima. La storia è ambientata nel Regno di Fiore, un paese dove la magia è all’ordine del giorno, tanto che i maghi si sono organizzati in gilde che lavorano su commissione. Una delle più note è appunto quella che dà il titolo all’opera, Fairy Tail, di cui la protagonista Lucy entra a far parte. In compagnia di Natsu e altri membri della gilda, la ragazza si troverà dunque ad affrontare una serie di missioni che la porteranno a battersi con nemici sempre più pericolosi e temibili. Ma, soprattutto, Lucy imparerà il valore dell’amicizia e della fiducia e vedrà la gilda di Fairy Tail come una famiglia.

Prime Video: tutte le novità tra il 25 settembre e il 1 ottobre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Gen V (stagione 1) – 29 settembre

Serie TV non originali

Fairy Tail (stagioni 3-4) – 30 settembre

Film non originali

Terminator Salvation – 26 settembre

Ambulance – 26 settembre

