Prime Video, film e serie TV tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2023

La settimana a cavallo tra febbraio e marzo 2023 non introduce niente di così eclatante su Prime Video, ma c’è comunque qualcosa che potrebbe incuriosire gli abbonati al servizio premium di Amazon.

Per esempio Daisy Jones & The Six, serie basata sul romanzo più venduto di Taylor Jenkins Reid. Si potrebbe definire un musical-drama, che descrive nel dettaglio l’ascesa e la caduta improvvisa della rinomata rock band da cui prende il nome. Infatti, dopo un concerto sold-out a Chicago, il gruppo si scioglie senza alcun motivo apparente. A distanza di decenni, i membri della band sembrano pronti a svelare la verità.

In questa settimana debutta inoltre la serie coreana Island, un fantasy dalla storia più classica, dove un gruppo di eroi combattono il male per salvare il mondo. I protagonisti a cui spetta questo difficile compito sono Van, un immortale cacciatore di demoni, Miho, destinata a essere la chiave per salvare la Terra, e Yohan, un giovane esorcista noto per le sue abilità. Riusciranno nella loro impresa?

E ancora, pronto a debuttare questa settimana sulla piattaforma Amazon l’action movie Bullet Train, con protagonista Brad Pitt. Guidato da una misteriosa voce femminile, il personaggio interpretato dal noto attore hollywoodiano deve portare a segno un colpo a bordo di un treno proiettile che collega Tokyo e Kyoto. Una pellicola adatta per chi desidera un po’ di azione frenetica, ma anche una produzione che mescola un po’ di thriller e commedia grottesca.

Prime Video: tutte le novità tra il 27 febbraio e il 5 marzo 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Island (stagione 1) – 27 febbraio

Daisy Jones & The Six (stagione 1) – 3 marzo

Film non originali

Bullet Train – 27 febbraio

