Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 27 gennaio e il 2 febbraio 2025

La settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025 su Prime Video porta una ventata di intrattenimento per tutta la famiglia. Tra film acclamati, commedie animate e nuove uscite, la piattaforma offre una varietà di contenuti per soddisfare ogni gusto. Preparatevi a una settimana ricca di emozioni, risate e riflessioni con queste nuove aggiunte al catalogo.

Prime Video: Le novità dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025

Ecco tutte le novità in arrivo.

Serie TV

Nessuna nuova uscita programmata questa settimana.

Film

29 gennaio

Tutti gli uomini del re

Un film drammatico che ripercorre l’ascesa e la caduta del politico populista Willie Stark. Con un cast d’eccezione, tra cui Sean Penn nei panni di Willie Stark, Jude Law come Jack Burden e Kate Winslet nel ruolo di Anne Stanton, la pellicola esplora il potere, la corruzione e i dilemmi morali con intensità e profondità. Ideale per chi ama storie coinvolgenti e ricche di significato.

Hotel Transylvania 3 – Una vacanza mostruosa

La popolare serie animata torna con un’avventura esilarante. Dracula e la sua famiglia si imbarcano per una crociera, ma il relax dura poco: un nuovo pericolo emerge, mettendo in subbuglio la vacanza. Risate e divertimento assicurati per grandi e piccoli in questo capitolo perfetto per tutta la famiglia.

30 gennaio

Un matrimonio di troppo

Due matrimoni, un’unica location e un grande caos. Quando due famiglie scoprono di aver prenotato lo stesso luogo per le nozze lo stesso giorno, scoppia una battaglia per salvare il momento speciale di entrambe. Al centro della disputa troviamo il padre di una delle spose (Will Ferrell) e la sorella dell’altra (Reese Witherspoon), protagonisti di una serie di situazioni comiche e imprevedibili. Tra colpi di scena e momenti di pura comicità, questa commedia promette di farvi ridere di gusto.

Non dimenticate di esplorare le altre novità di febbraio 2025 su Prime Video! A proposito, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di gennaio 2025?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.