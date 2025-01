Prime Video: 5 serie TV da non perdere a gennaio 2025

Con l’arrivo del nuovo anno, Prime Video si prepara a intrattenere gli spettatori con una selezione di serie TV che spaziano dal dramma marittimo all’avventura poliziesca, passando per docuserie di vita reale.

Ecco le cinque serie da aggiungere alla vostra lista di visione per gennaio 2025.

Le migliori serie TV Prime Video di gennaio 2025

Dalla nuova season di The Rig all’arrivo di tutte le stagioni di una famosa serie di fantascienza, ecco i contenuti protagonisti di questo mese.

Stargate SG-1 (Stagioni 1-10) – 1 gennaio

Sequel del film Stargate, la serie sci-fi narra le avventure dell’SGC (Stargate Command) e in particolare del team SG-1 comandato dal Colonnello O’Neil che viaggia attraverso la rete di Stargate per esplorare nuovi mondi e contemporaneamente formare alleanze contro i nemici della Terra. Nel team anche Daniel Jackson, il Maggiore Samantha Carter e Teal’c, un Jaffa convertito che combatte contro i ‘falsi dei’, i Goau’ld.

The Rig 2 – 2 gennaio

La seconda stagione di The Rig ci porta ancora più in profondità nell’ignoto. Dopo la distruzione causata da uno tsunami, l’equipaggio superstite della piattaforma petrolifera Kinloch Bravo trova rifugio in una nuova struttura offshore segreta, chiamata Stac, nei pericolosi paesaggi del Circolo Polare Artico. I sopravvissuti dovranno affrontare non solo le ripercussioni emotive e fisiche del disastro precedente, ma anche complotti aziendali, conflitti corporativi e nuove minacce che emergono dalle profondità oceaniche.

On Call – 9 gennaio

On Call è un dramma poliziesco che promette di essere intenso e coinvolgente. Ambientato a Long Beach, California, la serie segue la vita di una coppia di agenti, una veterana e un novellino, interpretati rispettivamente da Troian Bellisario (Pretty Little Liars) e Brandon Larracuente (The Good Doctor). Traci Harmon è una poliziotta esperta che cerca di trovare il suo posto nel dipartimento mentre forma il nuovo arrivato, Alex Diaz, che deve mantenere il suo ottimismo di fronte alle dure realtà del lavoro di polizia.

Molly-Mae: Behind It All – 17 gennaio

Molly-Mae Hague, celebre influencer dei social media, è protagonista di una nuova docuserie su Prime Video. Molly-Mae: Behind It All offre uno sguardo intimo sulla vita della star dopo una rottura molto pubblicizzata e mentre si prepara a lanciare il suo progetto imprenditoriale più ambizioso, Maebe. La serie inizia con i primi tre episodi il 17 gennaio, con gli ultimi tre episodi previsti per la primavera del 2025.

Harlem 3 – 23 gennaio

Gli amanti della serie Harlem possono finalmente rallegrarsi: la terza stagione è pronta al debutto! Dopo un finale di stagione 2 che ha lasciato tutti con il fiato sospeso, Harlem continua a esplorare le vite di quattro amiche uniche nel loro genere, immerse in una serie di cambiamenti personali e professionali. Questa stagione vedrà le protagoniste affrontare decisioni cruciali su maternità, carriera, e relazioni, con nuovi volti nel cast come Kofi Siriboe, Logan Browning, Robin Givens e Gail Bean.

Queste serie promettono di offrire una gamma di emozioni e tematiche diverse, assicurando che gennaio 2025 sarà un mese ricco di intrattenimento su Prime Video. A proposito della piattaforma streaming, avete recuperato le migliori serie TV di dicembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.