Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024

Settimana interessante per Prime Video quella compresa tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024, perché è prevista l’uscita di un film molto promettente.

Si tratta di The idea of you, in cui Anne Hathaway veste i panni di una quarantenne che si innamora di una star del pop molto più giovane di lei. A interpretare la sua fiamma, Hayes, è Nicholas Galitzine, lanciato da Rosso, bianco & sangue blu. I due danno il via a una relazione bollente, ma Hayes è una celebrità, e la loro storia finisce in pasto al gossip. Con tutti i giudizi e i pregiudizi che ne conseguono. Il film, ideale per le anime più romantiche, è basato sull’omonimo bestseller di Robinne Lee.

Questa settimana esce anche la terza stagione de La fattoria Clarkson, in cui Jeremy si trova a dover far fronte a una serie di problemi, quali una siccità e l’inflazione alle stelle. Costretto a raddoppiare la sua creatività per salvare la sua attività, Jeremy escogita un piano audace per rendere redditizie le vaste aree inutilizzate della sua fattoria, costituite principalmente da fitti boschi e siepi. La sua iniziativa dà il via a una serie di progetti tipicamente Clarksoniani che coinvolgono capre, maiali, funghi, ortiche e persino cervi.

Prime Video: tutte le novità tra il 29 aprile e il 5 maggio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La fattoria di Clarkson (stagione 3) – 3 maggio

Film originali

The idea of you – 2 maggio

