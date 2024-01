Prime Video, film e serie TV tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024

Settimana molto interessante per Prime Video, quella compresa tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024. È in arrivo, infatti, una serie di cui si sta parlando da un bel po’ di tempo, merito del film omonimo che ha fatto nascere una delle coppie più famose di Hollywood.

Stiamo parlando di Mr. & Mrs. Smith, rivisitazione della pellicola del 2005 con Brad Pitt e Angelina Jolie, che in questa incarnazione vede protagonisti Donald Glover nel ruolo di John Smith e Maya Erskine in quello di Jane Smith. La trama ruota attorno a due membri di un’agenzia di spionaggio che offre loro una meravigliosa vita in incognito, fatta di ricchezza, viaggi in giro per il mondo e una casa da sogno a Manhattan, a patto che diventino il signor e la signora Smith. Nuova identità, ma anche un matrimonio combinato. Iniziano così la loro vita di coppia pur non conoscendosi, la quale diviene molto movimentata a causa delle numerose missioni ad alto rischio. Le cose, tuttavia, si complicano quando iniziano a provare sentimenti l’uno per l’altra.

In questi giorni esce anche L’ultima volta che siamo stati bambini, pellicola italiana che segna il debutto alla regia di Claudio Bisio. Il film ci racconta la purezza del mondo dei bambini che vedono la guerra e gli essere umani che ne fanno parte con occhi diversi. È la storia di tre bambini che, durante la Seconda guerra mondiale, si imbarcano in un viaggio per andare alla ricerca di un loro amico scomparso.

E ancora, gli appassionati di animazione giapponese saranno felici di sapere che in questa settimana viene aggiunta al catalogo Prime Video la settima stagione di Fairy Tail, che prosegue le avventure di Lucy Heartfilia e i suoi amici.

Prime Video: tutte le novità tra il 29 gennaio e il 4 febbraio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Mr. & Mrs. Smith (stagione 1) – 2 febbraio

Serie TV non originali

Fairy Tail (stagione 7) – 31 gennaio

Film non originali

L’ultima volta che siamo stati bambini – 30 gennaio

