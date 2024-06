Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 3 e il 9 giugno 2024

Settimana non proprio entusiasmante su Prime Video quella compresa tra il 3 e il 9 giugno 2024, ma c’è una serie TV di cui tanti spettatori stanno aspettando il ritorno.

Stiamo parlando di Prisma, che in questi giorni porta sulla piattaforma nuovi episodi. Grazie a un’ottima prima stagione, la serie diretta Ludovico Bessegato si è dimostrata uno degli young adult drama più riusciti degli ultimi anni, capace di raccontare come pochi la complessità dell’adolescenza e quella fase di scoperta che porta i ragazzi a capire chi sono veramente conducendoli per mano verso l’età adulta. Le nuove puntate riprenderanno da dove il finale della prima stagione ci aveva lasciato: il momento spiazzante in cui il Daniele di Lorenzo Zurzolo scopre sul pullman che la persona con cui stava chattando con tanto ardore nelle settimane precedenti non era una ragazza ma il suo amico Andrea.

Spazio poi allo stand-up Good Grief, in cui l’attore e cabarettista Marlon Wayans si mette a nudo raccontando il dolore della morte dei suoi genitori con il suo inconfondibile stile, a metà tra monologo serio e humour.

Prime Video: tutte le novità tra il 3 e il 9 giugno 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Good Grief (stagione 1) – 4 giugno

Prisma (stagione 2) – 6 giugno

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di maggio 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.