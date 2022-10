Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 3 e il 9 ottobre 2022

Prime Video ha in serbo per i suoi abbonati interessanti contenuti a ottobre 2022, tra film, serie e altri tipi di show.

Nella settimana che va dal 3 al 9 ottobre viene distribuita la pellicola Catherine Called Birdy, scritto e diretto da Lena Dunham e con protagonista Bella Ramsey. La storia racconta di una vivace adolescente che, nell’Inghilterra del 13º secolo, lotta per la sua indipendenza e affermazione in una società patriarcale che, ad appena 14 anni, la vorrebbe già moglie. La ragazzina, infatti, si ripromette di fare di tutto per evitare di finire come la madre, sposata con un inetto e “obbligata” a fare un figlio all’anno.

Interessante poi The Sound of 007, il documentario che porta sullo schermo l’iconica colonna sonora dei film di James Bond. Grandi nomi tra cui Hans Zimmer, Rami Malek, Daniel Craig, Paul McCartney e Billie Eilish arricchiscono il contenuto, che alza il sipario sulla notevole storia dei sei decenni della musica dei film di James Bond, portando gli spettatori in un viaggio da Agente 007 – Licenza di uccidere con Sean Connery all’uscita di scena finale di Daniel Craig in No Time To Die.

Chiunque volesse farsi quattro risate, potrebbe dare uno sguardo a Enrico Brignano – Parte Dopo: in un’ora e mezza, il comico italiano prova a coinvolgere il pubblico in una serata piena di divertimento e interrogativi.

Infine, gli appassionati di animazione giapponese potrebbero essere felici di sapere che si aggiunge Your Name., lungometraggio di Makoto Shinkai acclamato da pubblico e critica. Una struggente storia d’amore che attraversa lo spazio e il tempo!

Prime Video: tutte le novità tra tra 3 e il 9 ottobre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Catherine Called Birdy – 7 ottobre

Film non originali

Sword Art Online: Progressive – Aria of a Starless Night – 1 ottobre

The Bleeder – La storia del vero Rocky Balboa – 1 ottobre

Shiraz – La città delle rose – 1 ottobre

Waiting For The Barbarians – 1 ottobre

Sliding Doors – 1 ottobre

What Women Want – Quello che le donne vogliono – 1 ottobre

Questione di Karma – 1 ottobre

Mister felicità – 1 ottobre

Si accettano miracoli – 1 ottobre

Bad Boys II – 1 ottobre

Your Name. – 2 ottobre

Ma che bella sorpresa – 3 ottobre

Michael Clayton – 4 ottobre

Seven – 4 ottobre

Show

Enrico Brignano – Parte Dopo – 3 ottobre

Documentari

The Sound of 007 – 5 ottobre

