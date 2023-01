Prime Video, film e serie TV tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2023

Il mese di febbraio 2023 si apre discretamente per Prime Video, con un paio di contenuti che potrebbero accontentare gli abbonati in attesa dei pezzi forti in uscita nelle settimane seguenti.

Il primo di questi contenuti è la seconda stagione di Harlem, che porterà sulla piattaforma Amazon otto nuove puntate con uscita settimanale (due episodi ogni sette giorni). Gli spettatori ritrovano quindi Camille che, dopo aver mandato a rotoli la sua carriera e aver interrotto la sua storia d’amore, deve capire come rimettere insieme i pezzi; intanto, Tye pensa al suo futuro e Quinn compie un viaggio alla scoperta di se stessa, mentre la carriera di Angie prende una svolta promettente.

Il secondo contenuto in uscita questa settimana è Una gran voglia di vivere, pellicola italiana tratta dal libro di Fabio Volo, che ne è anche protagonista insieme a Vittoria Puccini. Al centro delle vicende Anna e Marco, una coppia il cui matrimonio sta per sfaldarsi. Così, come ultimo tentativo di riavvicinamento, i due decidono di intraprendere un viaggio nel Nord Europa insieme al figlio Tommaso. Il film è diretto da Michela Andreozzi ed è scritto da Filippo Bologna (Premio David di Donatello per Perfetti sconosciuti).

Prime Video: tutte le novità tra il 30 gennaio e il 5 febbraio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Harlem (stagione 2) – 3 febbraio

Film originali

Una gran voglia di vivere – 5 febbraio

A proposito del servizio streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV di gennaio 2022 di Prime Video?