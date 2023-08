Prime Video, film e serie TV tra il 31 luglio e il 6 agosto 2023

La settimana che chiude luglio 2023 e apre agosto porta una serie TV molto interessante su Prime Video, oltre ad altre novità accattivanti.

Lo show in questione è intitolato Ascolta i fiori dimenticati e racconta la storia di Alice Hart, a partire da quando, all’età di 9 anni, perde tragicamente i genitori in un misterioso incendio e viene portata a vivere con la nonna June. Ambientato in Australia, questo avvincente dramma familiare attraversa i decenni, e Alice, mentre cresce dal suo complicato passato, si ritrova a combattere per la sua vita contro l’uomo che ama.

Spazio poi serie TV animata Be Cool, Scooby-Doo!, dove il simpatico cagnolone e i suoi amici della Misteri e Affini decidono di viaggiare con la Mystery Machine in giro per il Paese a caccia di divertimento e misteri da risolvere, in quanto credono che questa potrebbe essere la loro ultima vacanza tutti assieme. Tuttavia mostri e fantasmi di ogni genere cercano di impedire loro di completare il viaggio.

Questa settimana è anche il momento di Vernom – La furia di Carnage, secondo capitolo dedicato al simbionte dell’universo cinematografico Marvel. In questo film l’antieroe si troverà di fronte a una minaccia molto più simile a lui di quanto immaginasse, e dovrà affrontarla per mettere fine alla sua furia omicida.

Prime Video: tutte le novità tra il 31 luglio e il 6 agosto 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Ascolta i fiori dimenticati (stagione 1) – 4 agosto

Serie TV non originali

Be Cool, Scooby-Doo! (stagione 1) – 1 agosto

Baby Looney Tunes (stagione 2) – 1 agosto

Film non originali

LEGO Batman – Il film – 1 agoto

Catwoman – 1 agosto

Vernom – La furia di Carnage – 3 agosto

La primavera della mia vita – 6 agosto

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie uscite su Prime video a luglio 2023?