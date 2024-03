Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 marzo 2024

Prime Video dà il via al mese di marzo 2024 nel modo giusto, partendo da una serie e un film originale.

Per quanto riguarda la produzione seriale, si tratta di Antonia: composta in totale da sei episodi e con protagonisti Chiara Martegiani e Valerio Mastandrea, racconta la storia di una giovane donna – Antonia, appunto – che, giunta ai suoi 33 anni, scopre di avere l’endometriosi. Una malattia cronica che affrontano migliaia di donne in ogni parte del mondo e che, senza che Antonia se ne rendesse conto, ha influenzato tutta la sua vita. Attraverso uno strano percorso di psicoterapia, la scoperta della malattia diventerà però un’occasione per conoscersi e smettere di scappare, iniziando ad affrontare i nodi della sua vita.

Questa settimana è anche il momento del debutto di un interessante film originale, di cui accennavamo all’inizio. Si tratta di Ricky Stanicky, pellicola diretta da Peter Farrelly che include nel cast Zac Efron e John Cena. È il divertente racconto di tre amici d’infanzia accomunati da un segreto: un amico immaginario che nel corso di più di vent’anni li ha tirati fuori dai guai, o dalle responsabilità, molte volte. Ma che fare quando le rispettive famiglie iniziano a sospettare che questo fantomatico Ricky Stanicky non esista affatto?

Per finire, viene introdotto nel catalogo il bellissimo Nope, ultimo film diretto da Jordan Peele (regista di Scappa – Get Out e Noi).

Prime Video: tutte le novità tra il 4 e il 10 marzo 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Antonia (stagione 1) – 4 marzo

LOL Talent Show: Chi fa ridere è dentro (episodio finale) – 7 marzo

Film originali

Ricky Stanicky – 7 marzo

Film non originali

Nope – 10 marzo

Watcher – 10 marzo

Vengeance – 10 marzo

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato le migliori serie TV Prime Video di febbraio 2024?