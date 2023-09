Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 4 e il 10 settembre 2023

La seconda settimana di settembre 2023 è abbastanza fiacca per Prime Video, che non introduce niente di così entusiasmante nel suo catalogo. C’è comunque qualche contenuto che incuriosisce lato cinema.

In questi giorni fa capolino il film originale Sentinelle, che racconta appunto la storia di François Sentinelle, il poliziotto più famoso dell’isola de La Réunion, noto per i suoi metodi duri e le sue camicie a fiori. Ma fuori dall’orario di lavoro è anche un cantante appassionato! Dopo il boom in età giovanile è finito un po’ nel dimenticatoio e da quindici anni cerca di ritrovare la fama preparando un nuovo album… senza riuscirci. Tra la polizia e la musica, Sentinelle non sa scegliere. Mentre è impegnato con i suoi concerti e con l’uscita del suo album, un’ondata di crimini violenti sconvolge l’isola e una figura dell’élite locale viene rapita. Per qualsiasi poliziotto sarebbe l’affare della vita. Ma Sentinelle sembra proprio non avere la testa per indagare.

Spazio anche a Fear the Night, thriller horror del genere home invasion di Neil LaBute con protagonista Maggie Q. La storia è incentrato su Tess, veterana della guerra in Iraq invitata alla festa di addio al nubilato della sorella. I festeggiamenti sono appena cominciati quando vengono interrotti da un gruppo di intrusi che assediano la casa e sembrano intenzionati a non lasciare testimoni. Da esperta di operazioni speciali, Tess decide di contrattaccare gli aggressori.

Prime Video: tutte le novità tra il 4 e il 10 settembre 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Fear the Night – 7 settembre

Sentinelle – 8 settembre

Una torta per l’uomo giusto – 8 settembre

Film non originali

Marry Me – Sposami – 5 settembre

Quando – 7 settembre

Missing – 9 settembre

A proposito della piattaforma streaming, avete dato un’occhiata alle migliori serie su Prime Volte ad agosto 2023?