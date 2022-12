Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 4 e l'11 dicembre 2022

Settimana piuttosto carente di uscite per Prime Video, quella compresa tra il 4 e l’11 dicembre 2022.

In ogni caso, è il momento del debutto di The Bad Guy: si tratta di una serie che mescola il genere crime alla dark comedy, raccontando la storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia. Un giorno, tuttavia, viene accusato di essere lui stesso un mafioso. Dopo essere stato condannato, e non avendo più niente da perdere, Nino decide così di mettere in atto un machiavellico piano di vendetta.

In questa settimana debutta poi il film francese Hawa, che racconta la storia di una giovane donna, di nome Hawa appunto, che vive da sola con la donna gravemente malata e teme di essere collocata in un’altra casa dai servizi civili. Ma quando viene a sapere che Michelle Obama è in visita a Parigi per tre giorni, Hawa ha la folle idea di farsi adottare proprio da lei, che ammira più di chiunque altro.

Spazio poi alla commedia romantica Something From Tiffany’s, che consente agli spettatori di immergersi nell’atmosfera natalizia di New York. La storia si incentra su Rachel e Gary, una coppia abbastanza felice ma che ancora non si sente pronta a fare il grande passo. Ethan e Vanessa sono invece la coppia perfetta e non vedono l’ora di fare il grande annuncio. Ma quando dei regali spediti per sbaglio fanno intrecciare i loro destini, una serie di colpi di scena e scoperte inaspettate porta i giovani a trovarsi con chi sono destinati a stare.

Prime Video: tutte le novità tra tra il 5 e l’11 dicembre 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

