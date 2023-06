Prime Video, film e serie TV tra il 5 e l'11 giugno 2023

Niente di troppo eclatante su Prime Video nella prima settimana di giugno 2023. In ogni caso, qualcosina viene introdotta nel catalogo e gli abbonati potrebbero pure apprezzare.

Per esempio la serie italiana Pesci piccoli – Un’agenzia. Molte idee. Poco budget, con protagonisti i The Jackal. Si tratta di una serie comedy in sei episodi incentrata su una piccola agenzia digital che sogna in grande ma alla fine sopravvive tra clienti stravaganti e le difficoltà di una piccola realtà di provincia. L’arrivo di una nuova manager declassata ma decisa a dimostrare il suo valore porterà un’ondata di novità, e insegnerà ai protagonisti che anche un’esistenza normale, senza successi garantiti da milioni di follower, nasconde qualcosa di prezioso se hai gli amici giusti.

Spazio poi a È colpa mia?, film Prime Video basato sulla trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron. La storia ruota intorno a una diciassettenne di nome Noah, costretta a trasferirsi nella sontuosa villa del nuovo marito della madre. Lì, farà la conoscenza del fratellastro acquisito e, sebbene si scontrino inizialmente a causa delle loro forti personalità, tra i due potrebbe scoccare la scintilla. Noah scopre però che sotto la maschera del ragazzo perfetto, il fratellastro nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine.

Questa settimana arriva infine Al lago con papà 2, seconda stagione della serie originale canadese del servizio streaming di Amazon. Si tratta di una comedy con episodi da mezz’ora, in cui spiccano Jordan Gavaris e Julia Stiles nel cast. La storia è ambientata tra i tipici cottage canadesi e segue il giovane Justin, che torna dall’estero dopo la rottura con il suo partner di lunga data. Vuole cercare di riallacciare i rapporti con la figlia che ha dato in adozione da adolescente, ma i suoi piani vanno in fumo quando scopre che il padre ha lasciato il cottage di famiglia alla sua “perfetta” sorellastra.

