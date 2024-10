Prime Video, film e serie TV in uscita tra il 7 e il 13 ottobre 2024

La seconda settimana di ottobre 2024 su Prime Video porta sullo schermo due nuove produzioni che promettono di affascinare gli spettatori con storie avvincenti e atmosfere uniche. Che tu sia un appassionato di thriller d’azione o di show a tema Halloween, questi titoli hanno qualcosa di speciale da offrire.

Questa settimana esce Citadel: Diana, il nuovo capitolo dell’universo di Citadel. Ambientato a Milano nel 2030, il thriller di spionaggio segue Diana Cavalieri (interpretata da Matilda De Angelis), un’agente sotto copertura intrappolata in un intricato gioco di inganni e tradimenti. Dopo la distruzione dell’agenzia spionistica indipendente Citadel per mano del temibile sindacato Manticore, Diana deve affrontare una missione cruciale per fermare una forza maligna, collaborando con un alleato improbabile. Con una trama ricca di tensione e un cast internazionale di talento, Citadel: Diana promette di offrire un’azione avvincente e una narrazione avvolgente.

Debutta anche Killer Cakes, un originale competition show che unisce l’arte della pasticceria con l’orrore. Presentato da Matthew Lillard (Scream, Five Nights at Freddy’s), il programma vede pasticceri con abilità terrificanti competere in sfide spaventose per creare torte inquietanti e realistiche, grazie alla collaborazione con esperti artisti degli effetti speciali. Con i giudici Danielle Harris (franchise Halloween) e Nikk Alcaraz (Peculiar Baking), Killer Cakes promette un mix unico di suspense e creatività, con una dose di umorismo nero.

Nella settimana dal 7 al 13 ottobre 2024, Prime Video arricchisce il suo catalogo con due nuove produzioni che sapranno catturare l’immaginazione degli spettatori. A proposito della piattaforma Amazon, hai dato un’occhiata alle migliori serie TV di ottobre 2024 su Prime Video?

