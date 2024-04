Prime Video, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 aprile 2024

La seconda settimana di aprile 2024 introduce su Prime Video quella che è e non soltanto la serie più attesa del mese, ma una delle più promettenti dell’anno.

Stiamo parlando di Fallout, basata su una delle più grandi serie di videogiochi di tutti i tempi. Duecento anni dopo l’apocalisse, i gentili abitanti dei lussuosi rifugi antiatomici sono costretti a tornare nell’infernale paesaggio irradiato che i loro antenati si sono lasciati alle spalle e sono scioccati nello scoprire l’universo incredibilmente complesso, allegramente bizzarro e incredibilmente violento che li aspetta.

Esce poi il film Risen, che racconta quanto accade in una piccola cittadina americana quando viene colpita da un meteorite che ne contamina l’aria, rendendola tossica. Le persone iniziano a morire e l’astrobiologa Lauren, contattata dalla sicurezza nazionale, è chiamata a trovare risposte per questo evento ultraterreno. Nel frattempo, un albero gigantesco cresce a dismisura nel luogo dell’impatto del meteorite. Diventa piano piano evidente che sulla piccola località statunitense non è precipitato un pezzo di roccia, ma un seme sperimentale inviato sulla Terra alla ricerca di una nuova casa.

Prime Video: tutte le novità tra l’8 e il 14 aprile 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Fallout (stagione 1) – 12 aprile

Film non originali

Risen – 12 aprile

A proposito della piattaforma Amazon, avete dato uno sguardo alle migliori serie TV Prime Video di aprile 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.