Prime Video, film e serie TV in uscita tra l’8 e il 14 gennaio 2024

Una settimana piuttosto fiacca per Prime Video quella compresa tra l’8 e il 14 gennaio 2024, con davvero poca carne al fuoco. Tuttavia, c’è un film originale che potrebbe essere interessante da guardare.

Stiamo parlando di Role Play, spy action thriller che vede come protagonista Kaley Cuoco. La star di The Big Bang Theory interpreta il ruolo di Emma, una donna che apparentemente vive una vita perfetta insieme all’amorevole marito e ai due figli nella periferia del New Jersey. Quando la coppia decide di ravvivare la relazione con un gioco di ruolo, Dave scoprirà che la moglie conduce una vita segreta come assassina su commissione. Emma è finita nel mirino di alcuni pericolosi criminali e Dave farà di tutto per salvare la sua famiglia.

Role Play è diretto da Thomas Vincent ed è stato girato principalmente a Berlino. Il cast, oltre alla protagonista Kaley Cuoco, può contare sulla performance di David Oyelowo, nei panni del marito di lei.

Questa settimana sbarca poi su Prime Video la serie animata Hazbin Hotel, distribuita un episodio ogni sette giorni. Si tratta di una serie animata per adulti, di genere commedia, dove non mancano alcune canzoni in stile musical. La storia ruota intorno a Charlie, la figlia separata di Lucifero, che vuole fare la cosa giusta per il suo regno e trovare un modo per redimere i peccatori in Paradiso attraverso la riabilitazione nell’Hazbin Hotel. A fare da contorno, una cerchia di personaggi bizzarri ed eccentrici che arricchiscono ogni episodio.

Prime Video: tutte le novità tra l’8 e il 14 gennaio 2024

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Hazbin Hotel (stagione 1) – 12 gennaio

Film originali

Role Play – 12 gennaio

A proposito della piattaforma Amazon, avete recuperato i migliori film Prime Video di dicembre 2023?

