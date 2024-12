Prime Video, i film e le serie TV tra il 9 e il 15 dicembre 2024

La settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 su Prime Video propone una novità imperdibile per gli amanti dell’animazione e delle avventure fantascientifiche. Con l’arrivo di una serie originale che unisce azione e una buona dose di adrenalina, la piattaforma continua a offrire contenuti capaci di intrattenere un pubblico di tutte le età.

Dal 10 dicembre, Secret Level debutta su Prime Video. Questa nuova serie animata trasporta gli spettatori negli universi di alcuni dei videogiochi più amati al mondo. Dalle menti creative dietro LOVE, DEATH + ROBOTS, ciascuno dei 15 episodi rappresenta una celebrazione di giochi e giocatori. Tra i giochi rappresentati, come si vede nel trailer, ci sono War Hammer, Unreal Tournament, New World: Aeternum, Dungeons & Dragons, The Outer Worlds 2, Pac-Man, Honor of Kings, Armored Core, Mega Man, Exodus, Spelunky, Crossfire, Concord, Sifu.

Secret Level potrà contare su un cast di doppiatori stellare con Arnold Schwarzenegger, Keanu Reeves, Kevin Hart, Temuera Morrison e Ariana Greenblatt, e non solo. In italiano le voci saranno differenti, ma i fan del doppiaggio originale potranno godersi performance di altissimo livello.

Prime Video: Le novità dal 9 al 15 dicembre 2024

Ecco le uscite di questa settimana sulla piattaforma Amazon.

Serie Originali

Secret Level – 10 dicembre

La settimana dal 9 al 15 dicembre 2024 su Prime Video si arricchisce con Secret Level, una serie animata che mescola avventura, tecnologia e tanto amore per i videogiochi. Perfetta per chi cerca un’esperienza unica e avvincente, questa novità è pronta a conquistare gli spettatori con la sua originalità. A proposito della piattaforma Amazon, avete dato un’occhiata alle migliori serie TV Prime Video di dicembre 2024?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.