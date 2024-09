Prime Video, film e serie T tra il 9 e il 15 settembre 2024

Settembre su Prime Video continua a offrire una selezione variegata di contenuti entusiasmanti. La settimana dal 9 al 15 settembre 2024 non fa eccezione, con nuove uscite che includono thriller avvincenti, commedie romantiche e serie originali. Ecco cosa non perdere in questi giorni.

Anzitutto arriva Pimpinero: Blood and Oil, dramma intenso che segue le pericolose avventure dei contrabbandieri di benzina nel deserto al confine tra Colombia e Venezuela. La storia ruota attorno a Juan, il più giovane di tre fratelli coinvolti nel commercio illecito di carburante. Il film esplora temi di confini e legami familiari, offrendo uno sguardo profondo su un mondo pericoloso e affascinante.

Poi è il momento di Puppy Love, commedia romantica che segue Nicole e Max, due persone con personalità opposte che si trovano costrette a rimanere in contatto a causa dei loro cani. Dopo un incontro disastroso, scoprono che i loro animali si sono legati e stanno aspettando dei cuccioli. Attraverso la cura dei cuccioli, Nicole e Max potrebbero scoprire che l’amore è proprio dietro l’angolo. Con Elle Fanning e Finn Wolfhard nel cast, “Puppy Love” promette di essere una visione divertente e toccante.

Ecco una panoramica delle nuove uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film

Pimpinero: Blood and Oil – 9 settembre

Puppy Love – 11 settembre

Hounds of War – 15 settembre

Serie TV

En Fin – 13 settembre

