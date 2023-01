Prime Video, i 5 migliori film del 2022

Anche Prime Video ha avuto un 2022 ricco di film, ed è difficile stabilire quali siano stati i migliori. Da drammatici a thriller, ce ne sono davvero per tutti i gusti, quindi gli abbonati alla piattaforma streaming di Amazon possono ritenersi soddisfatti dell’anno appena concluso.

In questo articolo abbiamo raccolto le pellicole che, per noi, hanno avuto quel qualcosa in più rispetto alle altre distribuite dal servizio.

5 film Prime Video che dovreste assolutamente recuperare

Dalla pellicola tratta da una storia vera che ha tenuto tutto il mondo con il fiato sospeso a un drammatico che racconta di un amore proibito, ecco i contenuti da recuperare nel catalogo.

My Policeman

Una storia d’amore proibita, con protagonista Harry Styles, che si dipana attraverso due archi temporali diversi. È un ritratto commovente di tre persone che negli anni ’50 intrecciano le loro vite tra passione e tradimenti, e quarant’anni dopo sono ancora in preda al desiderio e al rimpianto, ma hanno un’ultima possibilità di riparare i danni del passato.

Tredici Vite

Tratto da un’incredibile storia vera, il film segue la storia di una squadra di sommozzatori impegnata nella difficile missione di salvataggio per mettere in salvo un club di calcio thailandese rimasto intrappolato in una grotta durante un improvviso temporale. La posta in gioco è incredibilmente alta e, sotto lo sguardo del mondo intero, il gruppo intraprende la sua immersione più impegnativa e significativa, per salvare la vita dei 12 ragazzi e del loro allenatore.

The Tender Bar

Ben Affleck è lo zio Charlie, che gestisce un bar e fa da figura paterna a J.R., il suo nipotino rimasto orfano che vede in lui una figura bizzarra e originale. Il ragazzino inizia così a perseguire coraggiosamente i suoi sogni romantici e professionali, con un piede costantemente nel locale dello zio, mentre sua madre lotta per offrirgli le opportunità che a lei furono negate.

Argentina, 1985

La pellicola, accolta positivamente dalla critica, è ispirata alla storia vera dei procuratori Julio Strassera, Luis Moreno Ocampo e del loro giovane team legale che in una battaglia alla Davide contro Golia, sotto costante minaccia, hanno avuto il coraggio di indagare e perseguire la più sanguinosa dittatura militare argentina di sempre contro ogni aspettativa e in una corsa contro il tempo, per fare giustizia per le vittime della giunta militare.

Acque Profonde

Oltre al succitato The Tender Bar, Ben Affleck è stato protagonista di un altro grande film Prime Video lo scorso anno: stiamo parlando di Acque Profonde, un thriller in cui l’attore hollywoodiano è affiancato dalla bella Ana de Armas. I due interpretano un’influente coppia di New Orleans il cui matrimonio si sta sgretolando a causa di gelosia, sospetti e risentimenti. Un thriller erotico riuscito, che riesce a catturare l’attenzione degli spettatori attraverso i giochi psicologici che i due si infliggono l’un l’altra e alle sparizioni dei flirt extra-coniugali di lei.

