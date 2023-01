Prime Video, le migliori nuove serie TV del 2022

Prime Video ha goduto di un tutto sommato radioso 2022. Il servizio streaming di Amazon non solo ha distribuito diversi film degni di nota, ma anche serie TV che hanno lasciato il segno. Alcune certamente più di altre, ma nel complesso gli abbonati non possono lamentarsi.

Quali sono state, dunque, le migliori nuove serie TV Prime Video del 2022? Ne abbiamo raccolte cinque che dovreste recuperare immediatamente!

Prime Video, le serie più belle del 2022

Dall’imponente show de Il Signore degli Anelli a un teen drama che ha acceso l’estate, ecco le migliori serie dello scorso anno che hanno esordito sulla piattaforma Amazon.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del Potere

Con un investimento da capogiro, Amazon ha realizzato la prima stagione de Gli Anelli del Potere per raccontare la rinascita del Male ne La Terra di Mezzo. Ambientata migliaia di anni prima degli eventi narrati in Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli, questa serie porta gli spettatori in un’era lontana in cui furono forgiati gli anelli e la speranza fu appesa al più esile dei fili, quando Sauron ascese al potere.

L’estate nei tuoi occhi

Una storia estiva leggera e romantica, che racconta di un’adolescente alle prese con il primo amore in una cittadina balneare della costa Est degli Stati Uniti. Un racconto di formazione incentrato sul più classico dei triangoli amorosi, quello tra la protagonista e due fratelli nonché suoi grandi amici d’infanzia. Tra falò in spiaggia, prime rotture e amicizie indissolubili, lo show – adatto soprattutto ai più giovani – è quel contenuto estivo di cui avevamo bisogno.

Paper Girls

Strizzando l’occhio a Stranger Things, Paper Girls racconta il viaggio temporale e di crescita di quattro ragazze, che si ritrovano catapultate dal 1988 al 2019. Le giovani non soltanto avranno la possibilità di incontrare le versioni adulte di sé stesse, ma verranno involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre.

Notte Stellata

Mistery drama incentrato su una coppia di una certa età alle prese con un’inspiegabile scoperta: una stanza interrata nel loro giardino che conduce in qualche misterioso modo a uno strano e abbandonato pianeta. I due custodiscono per anni tale segreto, ma quando un enigmatico ragazzo entra a far parte della loro vita, scombussola di colpo la loro tranquilla esistenza.

Wolf Like Me

Miniserie che ripercorre la storia di Gary, uomo vedovo che cresce da solo la figlia undicenne, e Mary, una scrittrice che cura una rubrica per cuori solitari. I due si conoscono a causa di un incidente d’auto e il destino fa in modo che le loro strade si incrocino continuamente, nonostante tentino di allontanarsi. Ma, sebbene tra loro scocchi la scintilla, Mary nasconde un segreto oscuro che non riesce a rivelare a nessuno e che teme possa spaventare anche Gary.

