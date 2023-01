Prime Video: tutte le novità tra il 16 e il 22 gennaio 2023

La terza settimana di gennaio 2023 introduce su Prime Video una produzione animata che in molti probabilmente apprezzeranno, visto il successo della prima stagione.

Stiamo parlando di La leggenda di Vox Machina 2, seconda stagione dell’adattamento dell’omonima campagna della webserie di successo Critical Role. Gli spettatori si troveranno davanti a ben 12 nuovi episodi della serie fantasy, distribuiti con cadenza settimanale tre alla volta. Dopo aver salvato il regno di Exandria, Vox Machina si troverà ancora una volta a essere l’eroe della situazione. Un onore e un onere non di poco conto: in questa occasione, infatti, l’avversario da affrontare è un gruppo di draghi noto con il nome di Chroma Conclave. Riuscirà nell’impresa?

In questa settimana debutta sulla piattaforma streaming di Amazon anche Lamborghini – The Man Behind the Legend, biopic tutto italiano che racconta la storia del famoso fondatore della casa automobilistica Lamborghini, nota in tutto il mondo. Dalle origini al successo, la pellicola racconta la vita di quest’uomo straordinario, da quando era un semplice costruttore di trattori fino alla rivalità con Enzo Ferrari. Il film non mancherà di fare un piccolo ritratto dell’Italia degli anni ’50, servendosi di un cast in cui compaiono i nomi di Frank Grillo, Mira Sorvino, Gabriel Byrne, Romano Reggiani, Clementino.

Prime Video: i film e le serie TV tra il 16 e il 22 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

La leggenda di Vox Machina (stagione 2) – 20 gennaio

Film originali

Lamborghini – The Man Behind the Legend – 19 gennaio

