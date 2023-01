Prime Video: tutte le novità tra il 2 e l'8 gennaio 2023

Un inizio anno piuttosto buono per Prime Video, che già dalla prima settimana di gennaio 2023 si prefigge l’obiettivo di distribuire contenuti di qualità.

Apre le danze una serie che promette senz’altro risate al suo pubblico, Sono Lillo, presentata in anteprima alla Festa del Cinema di Roma. Con protagonista il simpaticissimo Lillo Petrolo, lo show metterà l’attore in una posizione alquanto scomoda: dovrà infatti cercare di trovare il giusto equilibrio tra la vita privata e la fama datagli dal personaggio di Posaman. Ad accompagnare il noto comico italiano, un cast particolarmente ricco di nomi molto amati, tra cui: Pietro Sermonti, Cristiano Caccamo, Sara Lazzaro, Camilla Filippi, Marco Marzocca, Maryna, Paolo Calabresi, Anna Bonaiuto, Valerio Lundini, Edoardo Ferrario, Emanuela Fanelli, Caterina Guzzanti, Corrado Guzzanti e Maccio Capatonda.

Chiunque invece preferisse una serie in grado di tenere lo spettatore con il fiato sospeso può invece contare su The Rig, un mystery thriller in sei episodi che segue la storia di un equipaggio che, a bordo di un’imbarcazione petrolifera, lotta per la sopravvivenza quando un inquietante nebbia taglia ogni comunicazione con la terraferma, lasciandolo isolato nel Mare del Nord.

Prime Video: i film e le serie TV tra il 2 e l’8 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Serie TV originali

Sono Lillo (stagione 1) – 5 gennaio

The Rig (stagione 1) – 6 gennaio

