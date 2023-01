Prime Video: tutte le novità tra il 23 e il 29 gennaio 2023

Prime Video chiude il mese di gennaio 2023 con un paio di contenuti non così escandescenti ma comunque apprezzabili.

Il primo tra questi è Un matrimonio esplosivo, action comedy con protagonisti Jennifer Lopez e Josh Duhamel. La nota cantante e attrice veste i panni di Darcy, vicina al suo matrimonio con Tom. Tra le famiglie dei due non corre buon sangue e le cose peggioreranno di gran lunga sia perché i promessi sposi hanno dei dubbi sul loro rapporto, sia perché i parenti verranno presi in ostaggio da un gruppo di criminali proprio durante quello che avrebbe dovuto essere un lieto evento. A completare il cast spiccano i nomi di Jennifer Coolidge, Sônia Braga, Cheech Marin, Selena Tan e Lenny Kravitz.

Altra pellicola in uscita questa settimana è Ipersonnia, thriller distopico italiano con protagonista Stefano Accorsi. In un periodo in cui non esistono più le carceri e i detenuti scontano la pena attraverso uno stato di sonno profondo artificialmente indotto, lo psicologo David Damiani è incaricato di controllare lo stato di ipersonno dei carcerati quando scopre che di uno di essi sono stati persi tutti i dati. Questo sarà solo il primo tassello del domino che, cadendo, condurrà a una reazione a catena dalle conseguenze imprevedibili. Ad affiancare Accorsi, ci sono Caterina Shulha, Astrid Meloni, Andrea Germani, Paolo Pierobon e Sandra Ceccarelli.

Prime Video: i film e le serie TV tra il 23 e il 29 gennaio 2023

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana sulla piattaforma streaming.

Film originali

Un matrimonio esplosivo – 27 gennaio

Ipersonnia – 28 gennaio

