Prince of Persia - The Lost Crown per PS5 al MINIMO STORICO su Amazon (40,99€)

Il videogioco Prince of Persia – The Lost Crown per PS5 è in offerta su Amazon a 40,99 euro, suo nuovo minimo storico. Il merito è della promozione di queste ore disponibile su amazon.it, che sconta del 18% il prezzo di vendita consigliato pari a 49,99 euro.

L’ottimo level design e combat system, la narrazione di un titolo che va oltre l’immaginazione colletiva, e la grafica spettacolare sono i tratti distintivi del titolo per PS5 Prince of Persia – The Lost Crown. Per riassumere, uno dei migliori videogiochi per PlayStation 5 oggi disponibili sul mercato.

Prince of Persia – The Lost Crown per PS5 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Con l’ultimo capitolo di Prince of Persia per PS5, The Lost Crown, i giocatori hanno l’opportunità di immergersi in un universo fantasy mitologico che si ispira all’antica e gloriosa Persia. L’obiettivo è di trovare i tesori nascosti, completare le missioni più importanti, risolvere gli enigmi sempre più difficili, all’interno di una storia intrigante e originale.

Durante l’avventura in quello che può essere definito come un vero e proprio mondo maledetto ispirato alla Persia antica, gli utenti ammireranno incredibili attrazioni ed esploreranno tutta una serie di biomi ricchi di dettaglio, ognuno dei quali ha una sua identità.

Ed è proprio qui che si potrà dare libero sfoggio delle proprie abilità acrobatiche e di combattimento, così da sconfiggere le creature mitologiche e i nemici corrotti.

Prince of Persia – The Lost Crown per PlayStation 5 è in offerta a soli 40,99 euro su amazon.it: si tratta del prezzo più basso di sempre mai ottenuto dal videogioco (articolo venduto e spedito da Amazon).

