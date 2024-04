Proiettore 4K: approfitta SUBITO del DOPPIO SCONTO su Amazon

Se ti serve un proiettore 4K per incominciare a vedere i tuoi film o le tue serie TV sotto una luce differente, devi assolutamente provare la scelta che oggi è in sconto su Amazon. Puoi optare per questo ottimo prodotto di YOTON, il quale trovi disponibile sulla piattaforma di e-commerce con un ottimo sconto del 13% più un coupon di 30€ da applicare, con il prezzo finale che si attesta sui 139,99€.

Proiettore 4K: oggi il doppio sconto su Amazon è davvero ghiotto, approfittane subito

Con questa versione aggiornata del proiettore avrai a disposizione la licenza ufficiale di Netflix più 1000 app da poter installare. Dopo averlo collegato al Wi-Fi, potrai tranquillamente accedere alla stragrande maggioranza delle app di streaming, come Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video e altre. Dispone di risoluzione nativa Full HD che arriva anche a 4K, con luminosità di 450 ANSI Lumen che ti consente di guardare film sia durante il giorno che in condizioni di scarsa luminosità.

Il proiettore 4K fa uso della più recente tecnologia di imaging LCD per poter proiettare un grande schermo che va da 40 a 200 pollici. Inoltre, la funzione di zoom del 30% ti aiuta a regolare le dimensioni dell’immagine dal 100% al 70% senza spostare di posizione il dispositivo. La correzione trapezoidale 4P ti aiuta in questo procedimento. Infine, potrai fare affidamento al modulo Bluetooth bidirezionale, il quale ti permetterà di connettere il dispositivo allo smartphone come altoparlante stereo indipendente o da abbinarlo a cuffie e speaker.

Acquista questo prodotto su Amazon: lo trovi in doppio sconto sulla piattaforma di e-commerce con una detrazione del 15% più un Coupon di 30€, col prezzo finale fissato sui 139,99€.

