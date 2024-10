Proteggi moto e scooter dalla pioggia con il Telo impermeabile a mini prezzo

L’autunno è ormai cominciato e, se vuoi proteggere la tua moto o il tuo scooter dalle piogge sempre più frequenti, non puoi non avere a portata di mano il Telo Coprimoto Favoto! Oggi è disponibile su Amazon a soli 15 euro grazie ad uno sconto del 33% ed un ulteriore coupon del 20% da applicare al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Ma fai in fretta, con un doppio sconto così conveniente gli articoli stanno andando a ruba!

Telo Coprimoto Favoto: come utilizzarlo al meglio

Il Telo Coprimoto Favoto ha dimensioni di 245cm x 105cm x 125cm, con un peso leggerissimo di 700 grammi.

Nello specifico è adatto per le moto con lunghezza inferiore a 225cm, senza parabrezza alto e borsa o bauletti. In più può essere sfruttato anche per scooter e biciclette, ed ha un design con un buco apposito per l’eventuale utilizzo del lucchetto.

Questo modello è realizzato in Oxford 210D di qualità con un livello di impermeabilità che è stato ottimizzato per renderlo più resistente e pesante. Grazie a questi specifiche, il telo è in grado di protegge il veicolo in maniera impeccabile da feci di piccione, pioggia, polvere, raggi ultravioletti e intemperie.

Inoltre il tessuto è antivento sia nella superficie interna che nella superficie esterna, ed è anche in grado di proteggere la vernice della moto o dello scooter. Nella promozione è incluso un sacchetto di conservazione in cui inserire il prodotto quando non è in utilizzo.

