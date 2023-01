PS5, Nintendo Switch e Xbox a rate: l'offerta di Vodafone

Nonostante sia uscita ormai due anni fa, la PlayStation 5 risulta in alcuni periodi ancora difficile da reperire sul mercato. Gli appassionati del genere, infatti, si trovano spesso costretti a tenere costantemente sotto controllo nuovi drop da parte delle principali catene di e-commerce e tech. A “salvarci” dallo stress dell’attesa arriva Vodafone, con una gradita promozione che permette sottoscrivere un contratto Fibra e di abbinare una selezione di soluzioni tecnologiche – tra cui console, smart TV e prodotti smart home – a un prezzo speciale, che può essere estinto a rate.

Come funziona Family Plan di Vodafone

Approfondendo i dettagli del piano proposto dal provider, possiamo notare che sono tre le console tra cui i clienti possono scegliere: una PlayStation 5 Digital Edition, che include God of War Ragnarök e 70 euro di gift card da utilizzare nel PS Store, le due Xbox Series X e Series S e Nintendo Switch.

Nello specifico della PS5, il costo è di 24,99 euro al mese per 24 mesi, da sommare al costo dell’offerta Internet, pari a 34,90 euro al mese. Il prezzo finale, quindi, è di 59,89 euro al mese per 24 rate: una volta terminata di pagare la console, tornerà ai 34,90 euro al mese del singolo piano Internet. La promozione prevede servizio FTTH con traffico dati illimitati fino a 2.5 Gigabit/s o 1 Gigabit/s, in base alla copertura disponibile. Illimitate anche le telefonate verso fissi e mobili nazionali.

Il modem fornito con l’offerta è un Vodafone WiFi 6 Station, in grado di supportare fino a 120 dispositivi connessi con Wi-Fi optimizer. In più, riceverai una SIM 5G per il tuo smartphone con minuti illimitati (verso fissi e nazionali), SMS e GB illimitati alla massima velocità. Un’ottima soluzione da usare, ad esempio, in un modem “saponetta” Wi-Fi per avere connessione internet anche in mobilità.

Non ti interessa la PS5? Ecco gli altri prodotti digitali

Come abbiamo anticipato, la promozione Vodafone non riguarda solamente la PlayStation 5, ma anche una serie di altri prodotti digitali. Xbox Series X può essere tua al prezzo di 21,99 euro al mese per 24 mesi, mentre Xbox Series S a 13,99 euro / mese. Più economica Nintendo Switch: 10,99 euro al mese. Lato “smart”, invece, troviamo il proiettore portatile Samsung “The Freestyle” a 24,99 euro al mese, il TV Samsung 43″ Crystal UHD a 22,99 euro e il videocitofono Ring Stick Up Cam Battery + Ring Protect Plus a 6,99 euro.

In arrivo il TV LG UHD a 43″ (15,99 euro al mese), l’LG UHD da 55″ a 24,99 euro, tre Mi LED TV e un Samsung TV Crystal UHD da 55″, a 27,99 euro/mese.

Come attivare Family Plan e scegliere la tua console

Accedendo a questo link, puoi visualizzare tutti i prodotti che Vodafone ti permette di combinare con la tua nuova offerta Family Plan. Alcuni sono disponibili soltanto in negozio: puoi cercare il più vicino a te tramite il bottone che trovi nella stessa pagina.

Altri, invece, puoi richiederli subito cliccando sull’apposito tasto. Un consulente Vodafone ti chiamerà al numero da te indicato per illustrarti tutti i dettagli della promozione. Una volta finalizzato l’acquisto, la consegna sarà gestita interamente da Vodafone presso un domicilio da te indicato, direttamente al piano.

