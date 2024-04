PS5 Slim Disc a 100€ in MENO: acquistala ora con la SUPER PROMO di Amazon

Stavi aspettando il momento giusto per mettere le mani su PlayStation 5? Oggi puoi finalmente acquistare PS5 Slim Disc, risparmiando tantissimo grazie allo sconto del 17% che trovi su Amazon. Solo per poche ore la paghi 456,95 euro, quasi 100 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Con PlayStation 5 puoi finalmente giocare a titoli del calibro di Final Fantasy VII Rebirth, Death Stranding, Gran Turismo 7, Marvel’s Spiderman 2 e tanti altri ancora, con la potenza della console di nuova generazione targata Sony. Questo modello è stato, inoltre, rivisto nel design per essere più sottile rispetto alla versione standard e con più spazio di archiviazione per conservare i tuoi giochi preferiti.

PS5 Slim Disc è da comprare ora con il mega sconto Amazon

PS5 Slim Disc è la versione rivista di PS5, con un design aggiornato, un peso minore e più spazio di archiviazione. Questa versione, infatti, propone rispetto al modello base un lettore ottico rimovibile e un volume ridotto del 30%, cosa che ti permette di posizionarla con più facilità in qualsiasi ambiente.

In più, la Slim presenta anche un SSD più capiente da 1 TB che ti consente di avere più spazio a disposizione per scaricare e conservare i tuoi giochi. Tra le novità minori, rispetto alla versione base, abbiamo anche il passaggio a due USB-C frontali a differenza dei due ingressi USB-A. Nella confezione troverai, ovviamente anche un Dualsense bianco, il pad ufficiale di PS5, che ti permetterà di iniziare a giocare subito.

Acquistala ora: l’offerta scade tra poche ore. Avrai finalmente la possibilità di godere di tutta la potenza di PS5 in un modello più leggero, meno rumoroso e con più spazio di archiviazione. Approfittane ora. Se sei iscritto ad Amazon Prime la ricevi in un giorno con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.