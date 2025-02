PS6: Sony conferma il lettore dischi per la nuova console

Il lettore dischi non è destinato a scomparire. Al contrario, continuerà a essere parte integrante della prossima generazione di console di casa Sony. Lo ha confermato Shawn Layden, ex-CEO di PlayStation USA, durante un’intervista al podcast Kiwi Talkz, annunciando la presenza del drive ottico sulla futura PS6.

Questa decisione di Sony va controcorrente rispetto alla crescente digitalizzazione, rispondendo alle esigenze di una community diversificata. Da una parte ci sono i collezionisti, fedeli alle loro librerie di giochi fisici, dall’altra gli utenti che vivono in aree con connessioni internet limitate, per i quali il supporto ottico rimane una soluzione imprescindibile.

La scelta di mantenere il lettore dischi rappresenta anche una chiara differenziazione strategica rispetto a Xbox. Mentre Microsoft spinge verso il cloud gaming e un ecosistema interamente digitale, Sony opta per un approccio più conservativo ma pragmatico. Questo include il supporto alla retrocompatibilità, consentendo agli utenti della futura PS6 di utilizzare i giochi delle precedenti generazioni.

Questa divergenza strategica emerge in un momento cruciale per l’industria videoludica. Microsoft sembra focalizzarsi su una strategia multi-piattaforma, come dimostra il recente supporto alla Nintendo Switch 2, mentre Sony consolida la sua identità come produttore di hardware tradizionale.

La presenza del lettore dischi sulla PS6 potrebbe rivelarsi una mossa vincente, offrendo agli utenti la flessibilità che il mercato continua a richiedere. Una decisione che bilancia innovazione e tradizione, rispondendo alle necessità di un pubblico non ancora pronto ad abbandonare completamente il formato fisico.