Pulizia a zero stress con il Robot Aspirapolvere Lefant a prezzo stracciato (74€)

Assicurati una pulizia profonda ed impeccabile in ogni angolo di casa con il Robot Aspirapolvere Lefant! Oggi è disponibile su eBay a soli 74 euro grazie ad uno sconto del 10% da sfruttare applicando il codice promo PIT10PERTE25 al momento dell’ordine.

La spedizione è gratuita, con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta dell’occasione speciale il prima possibile per accaparrarti un ottimo alleato nelle pulizie domestiche!

Tutte le funzionalità del Robot Aspirapolvere Lefant

Il Robot Aspirapolvere Lefant è un concentrato di potenza che semplificherà le pulizie di tutta casa, facendo splendere i tuoi pavimenti senza il minimo sforzo.

Si contraddistingue per una potenza di aspirazione elevata che permette di eliminare qualsiasi tipologia di sporco da tutte le superfici, raggiungendo anche gli angoli più nascosti. Inoltre è possibile scegliere tra tre diverse modalità di pulizia in base alle tue esigenze del momento: pulizia organizzata, pulizian casuale, pulizia spot, pulizia lungo il muro, pianificazione della pulizia e pulizia manuale.

Un’altra caratteristica importante è il suo design super compatto con dimensioni del corpo davvero ridotte ed un’altezza minima: in questo modo è in grado di infilarsi facilmente sotto mobili, divani e letti rimuovendo ogni traccia di polvere e capelli.

Questo modello, tra l’altro, è anche in grado di rilevare la presenza di tappeti e aumentare automaticamente l’aspirazione per assorbire in modo impeccabile tutte le particelle di polvere e i capelli attaccati alle fibre. Per finire, la sua compatibilità con Alexa permette di monitorarlo in un attimo con dei semplici comandi vocali.

