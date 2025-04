Pulizie SMART con il Robot Aspirapolvere LEFANT: lo paghi meno della metà (-61%)

Quando si parla di pulizia domestica, la combinazione di tecnologia avanzata e prezzo competitivo è sempre una proposta irresistibile. Oggi è il momento perfetto per scoprire il LEFANT Robot Aspirapolvere M320, un dispositivo che unisce efficienza e convenienza. Disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 61%, puoi portarlo a casa a soli 139,99 € invece di 359,99 €. Un’occasione da non perdere per migliorare la tua routine di pulizia.

LEFANT Robot Aspirapolvere: tutte le funzionalità

Questo robot aspirapolvere LEFANT si distingue per la sua tecnologia di rilevamento ostacoli, progettata per identificare oggetti superiori a 1,5 cm di larghezza e 5 cm di altezza. Grazie a un sistema intelligente, il dispositivo rallenta a 10 cm dall’ostacolo e modifica la traiettoria a soli 4 cm di distanza, garantendo una navigazione fluida e senza intoppi. Perfetto per chi desidera un aiuto affidabile in casa, anche negli spazi più difficili.

Con una potenza di aspirazione di 6000 Pa, il LEFANT M320 è tra i migliori della sua categoria. È in grado di catturare polvere, peli di animali e detriti su superfici diverse, dai pavimenti in legno ai tappeti a pelo corto. Inoltre, il sistema di rilevamento a ultrasuoni regola automaticamente la potenza quando rileva un tappeto, offrendo una pulizia profonda e accurata. Se ci sono zone che preferisci evitare, puoi programmarlo facilmente per tenerle fuori dal percorso di pulizia.

Non è solo potente, ma anche estremamente pratico. La batteria da 4000 mAh offre fino a 210 minuti di autonomia, coprendo ampie superfici senza interruzioni. Quando l’energia si esaurisce, il robot torna automaticamente alla base di ricarica. Inoltre, il contenitore da 800 ml riduce la frequenza di svuotamento, mentre il filtro HEPA trattiene efficacemente allergeni e particelle sottili, rendendolo ideale anche per chi soffre di allergie.

La gestione quotidiana non potrebbe essere più semplice grazie all’app Lefant Smart. Puoi programmare sessioni di pulizia, regolare le impostazioni e controllare il robot da remoto. E se sei un amante della domotica, apprezzerai la compatibilità con Alexa e Google Assistant, che consente di avviare o interrompere la pulizia con un semplice comando vocale.

Il design compatto e sottile lo rende perfetto per qualsiasi ambiente domestico. È dotato di un supporto magnetico per il mocio, progettato per catturare efficacemente polvere e peli. Anche se non include accessori come salviette o serbatoio dell’acqua, è compatibile con panni monouso asciutti e umidi, offrendo comunque una versatilità eccezionale.

Non aspettare troppo: le offerte come questa non durano a lungo. Il LEFANT M320 è una soluzione tecnologica che rende la pulizia della casa un’operazione semplice ed efficace, senza pesare sul portafoglio. Scopri subito come può trasformare la tua esperienza di pulizia e approfitta dello sconto del 61% su Amazon per acquistarlo a soli 139 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.