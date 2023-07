Pulse 3D, le cuffie da sballo per PS5 in super offerta!

Le cuffie Pulse 3D per PlayStation 5 sono, a tutti gli effetti, tra i migliori headset wireless sul mercato. Sono cuffie di fascia alta, dalle prestazioni sonore senza eguali, che non hanno timore del confronto con cuffie di produttori specializzati. Amazon ci sorprende con uno sconto del 20%, permettendoci di acquistarle a soli 80 euro! Davvero una bella offerta promozionale, assolutamente da non lasciarsi scappare!

Belle, bellissime e come suonano!

Una delle caratteristiche principali delle cuffie Pulse 3D Wireless Headset è la loro capacità di emettere un audio tridimensionale grazie alla tecnologia Tempest 3D AudioTech. Questa tecnologia avanzata sfrutta l’audio binaurale per creare un’atmosfera sonora realistica e coinvolgente, consentendo ai giocatori di percepire più precisamente la direzione e la distanza dei suoni in-game. Ciò rende l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e mette i giocatori al centro dell’azione!

Le Pulse 3D Wireless Headset sono dotate di un microfono che cancella il rumore di fondo e cattura la voce in modo chiaro e nitido, consentendo una comunicazione fluida e senza interruzioni. Urla o bisbigli vengono catturati alla grande!

La comodità è un’altra caratteristica distintiva di queste cuffie. Sono leggere, ergonomiche e progettate per adattarsi perfettamente alla testa e alle orecchie dei giocatori per ore di gioco confortevole. La fascia regolabile e i padiglioni auricolari imbottiti offrono il massimo comfort anche durante le lunghe sessioni di gioco. Inoltre, le cuffie sono dotate di controlli intuitivi sul padiglione auricolare, che consentono di regolare facilmente il volume audio, il mix tra il gioco e la chat vocale e altre impostazioni personalizzate.

Le cuffie sono dotate di una batteria a lunga durata che consente di giocare senza interruzioni per diverse ore prima di doverla ricaricare. Inoltre, la connessione Bluetooth per collegarsi alla PlayStation 5 è particolarmente stabile, un punto di forza di queste cuffie, visto che Sony ha lavorato molto in tal senso, per distinguersi dalla massa di headset compatibili.

Grazie ad una qualità sonora top, ma anche grazie ad un design confortevole e un look total black particolarmente elegante, queste cuffie sono una scelta ideale per i giocatori che vogliono solo il meglio dai loro dispositivi.

Acquisto irrinunciabile quindi, lo sconto Amazon è proprio quello di cui avevamo bisogno!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.