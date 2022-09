Qual è l'alternativa alle carte di credito ma senza il rischio debiti?

L’utilizzo delle carte di credito è ormai molto diffuso, soprattutto grazie alle condizioni più che vantaggiose che molte piattaforme offrono.

Detto ciò, va anche considerato che queste possono risultare pericolose. Rispetto al contante o ad altre forme di pagamento infatti, queste possono rendere molto più facile l’indebitamento.

Calcolando la situazione finanziaria globale allo stato attuale, è bene dunque utilizzare tali carte con grande attenzione. Posticipare i pagamenti infatti, non si ha una chiara percezione delle spese, andando spesso a utilizzare molti più soldi di quanto ci si possa realmente permettere.

Esistono dunque delle soluzioni simili, ma che non presentino rischi di indebitamento?

Con VIABUY è possibile ottenere uno strumento di pagamento simile a una carta di credito, senza però rischiare di spendere più di ciò che si ha a disposizione.

Tutta la comodità di una classica carta di credito ma senza rischi a livello di debiti

VIABUY è una carta che si sta rapidamente diffondendo in Italia, così come all’estero.

Questa permette di avere sempre sotto controllo le proprie spese senza scoperti. Di fatto, consente di spendere solo il denaro presente sull’apposito conto.

Stiamo parlando di una carta facente parte del circuito MasterCard, dotata di numeri in rilievo e un aspetto che, per molti versi, ricorda proprio quello delle carte di credito.

Il tutto è supportato da un conto corrente online con IBAN lussemburghese e tedesco, completamente gestibile attraverso una comoda app mobile.

Lato ricarica, VIABUY offre ampio spazio di manovra. La stessa può essere infatti effettuata attraverso:

bonifico SEPA

SOFORT

Giropay

e tante altre opzioni.

Infine, vanno calcolate anche le tempistiche. Si parla infatti di assenza per quanto concerne pratiche cartacee o appuntamenti in filiali. Di fatto, per chiunque vive nel contesto dell’UE può richiedere VIABUY.

