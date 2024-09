Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: prestazioni TOP sul fronte GPU

In queste ore apprendiamo interessanti dettagli sul prossimo SoC di punta di Qualcomm. Di fatto, lo Snapdragon 8 Gen 4 promette un aumento massiccio del 56% delle prestazioni GPU rispetto all’8 Gen 3. Abbiamo già visto alcuni numeri interessanti riguardo al chipset Snapdragon 8 Gen 4, che alimenterà molti dei modelli di punta del 2025, tra cui il Galaxy S25 Ultra, la serie Xiaomi 15, Oppo Find X8 Ultra e vivo X200 Ultra. Le ultime notizie indicano che il processore in questione dovrebbe raggiungere una velocità di clock della GPU di 1,15GHz. Per contestualizzare, il chipset Snapdragon 8 Gen 3 utilizza la GPU Adreno 750, che ha una velocità di clock di 770 MHz, molto inferiore rispetto a quella del prossimo chipset.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4: cosa sappiamo ad oggi

La fuga di notizie proviene dall’utente “Undying Spirits” su Weibo (sito di microblogging cinese), che cita un risultato del test 3D Mark Wildlife per lo Snapdragon 8 Gen 4. Questo rivela una velocità di clock della GPU di 1,15GHz. Il chipset offre 166 frame nel test Wild Life offscreen di 3DMark e circa 44fps nel test Wild Life Extreme Unlimited. Si tratta di un miglioramento del 46-53% rispetto allo Snapdragon 8 Gen 3. Nel test Aztec Ruins High di GFX Bench, il prossimo SoC pare che riesca a raggiungere 125fps, mentre l’Adreno 750 all’interno dell’8 Gen 3 arriva a circa 96fps.

È importante menzionare che i risultati che stiamo vedendo provengono da un QRD (Qualcomm Reference Device), che di solito utilizza le prime versioni dei nuovi chip. Questi sono smartphone costruiti da Qualcomm per la valutazione del silicio e non mirano necessariamente alle migliori prestazioni o dissipazione del calore. Pertanto, i chipset non raggiungono solitamente le stesse velocità di clock delle versioni in commercio. La velocità di clock e le prestazioni della GPU potrebbero essere ancora superiori nei modelli retail dei diversi produttori di smartphone. Il leaker Ice Universe aveva precedentemente riportato che la velocità di clock potrebbe arrivare fino a 1,25GHz, cosa ancora possibile.

Per quanto riguarda la CPU, il chipset è già apparso su Geekbench, con un punteggio single-core e multi-core di 2884 e 8840 rispettivamente. Anche la versione “For Galaxy” del chipset è emersa sulla piattaforma con prestazioni leggermente superiori: 3060 e 9080 nei test single-core e multi-core rispettivamente.