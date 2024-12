Quasi 200€ di sconto sullo Smartwatch Garmin più innovativo di sempre

Ecco per te uno smartwatch di ultimissima generazione che oggi puoi portare a casa ad un prezzo incredibile! Parliamo del Garmin fēnix E, al momento disponibile su Amazon a soli 602 euro con un super sconto del 25%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare quasi 200 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita.

Garmin fēnix E: tutte le caratteristiche tecniche dello smartwatch

Il Garmin fēnix E è uno smartwatch top di gamma che permette di affrontare tutte le competizioni sportive o le sfide all’aperto più impegnative in modo ottimale.

Innanzitutto è caratterizzato da un luminoso schermo AMOLED da 1,3″, con ghiera in acciaio inox e cassa in polimero fibrorinforzato da 47 mm. Inoltre viene sottoposto a test militari per resistenza termica, urti e acqua così da poter essere utilizzato anche nelle tue avventure più estreme nella massima tranquillità.

Allo stesso tempo, è un compagno di allenamento perfetto grazie ai suoi programmi mirati per la forza e i workout specifici per poterti esprimere al meglio nel tuo sport preferito, che si tratti di attività in palestra o all’aria aperta. Nello specifico, con la funzione di calcolo dynamic round-trip, basta inserire la distanza che desideri coprire per visualizzare i possibili percorsi di ritorno suggeriti e rientrare a casa in orario perfetto.

Per finire, questo modello vanta funzionalità all’avanguardia che includono Smart Notification, Garmin Pay per i pagamenti contactless, memorizzazione di brani musicali e molto altro ancora.

