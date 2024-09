Quattro consigli da tenere a mente prima di acquistare uno smartphone Samsung

Samsung offre smartphone di diverse fasce, progettati per soddisfare varie esigenze. Tuttavia, prima di acquistare un dispositivo della serie Galaxy, ci sono alcuni fattori cruciali da considerare. Nonostante sia uno dei principali brand di telefonia al mondo, anche la compagnia sudcoreana ha ricevuto critiche. Ecco alcuni aspetti importanti da tenere a mente prima di acquistare uno device del marchio; nulla di eclatante, sia chiaro, anche perché i prodotti sono ottimi, ma bisogna tenere conto di questi quattro pratici consigli.

Samsung: ecco cosa considerare prima di comprare un nuovo smartphone

Una grande frustrazione per molti utenti Samsung (ma non solo, visto che è un trend nato da Apple nel 2020 e condiviso praticamente da diversi OEM negli anni successivi) subito dopo l’acquisto di un nuovo smartphone, è la mancanza del caricatore. Mentre la maggior parte dei marchi include ancora l’adattatore nella confezione, il colosso sudcoreano ha seguito l’esempio di Apple rimuovendo questo accessorio essenziale. Questo vale sia per i modelli di punta che per i telefoni economici. Il motivo ufficiale è ridurre i rifiuti elettronici, ma è chiaro che ci sono anche vantaggi economici per l’azienda. Quindi, se non hai già un adattatore, dovrai pagare per acquistarne uno. Alcuni marchi cinesi, invece, offrono una custodia gratuita nei telefoni di fascia media ed economica, un altro elemento che manca nei Samsung Galaxy. Questo tipo di accessorio aiuta a contenere i costi per molti utenti, rendendo l’acquisto più conveniente.

Samsung ha seguito Apple rimuovendo il caricatore, ma non ha adottato un aspetto positivo dell’azienda americana: la garanzia internazionale. Ciò significa che, in caso di necessità, dovrai pagare per riparazioni o assistenza ufficiali. Questo può essere problematico per chi viaggia o acquista terminali da rivenditori di altri Paesi.

Samsung è nota per offrire una delle migliori versioni personalizzate di Android, ma il suo design ha generato opinioni contrastanti. Alcuni lo adorano, mentre altri no. Inoltre, l’interfaccia One UI include alcune app preinstallate che non possono essere eliminate. Quindi, se stai pensando di acquistare un costoso smartphone Samsung, assicurati che la skin sia di tuo gradimento, anche se – ammettiamolo – è altamente personalizzabile.

Infine, come ultimo punto, segnaliamo che non tutti i dispositivi Samsung offrono un grande valore di rivendita, contrariamente agli iPhone, che mantengono meglio il loro valore, specialmente per i modelli più costosi.