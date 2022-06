Solo per oggi, Amazon propone 2 cavi USB-C in Nylon intrecciato prodotti da Raviad, con supporto a Ricarica Rapida e Trasferimento Dati e compatibile con l’universo. Tablet, console, SSD esterne, smartphone e gimbal, ma anche hub e dispositivi Samsung, Huawei, OnePlus 6T/9, Realme. Costano 6,79€, praticamente 3,40€ l’uno incluse spedizioni Prime.

Un cavo aggiuntivo serve sempre. Uno in macchina per usare la funzione di navigazione, l’altra nel cassetto per la ricarica o la sincronizzazione col PC; un altro nella custodia del computer, e un altro ancora nel mobile tv perché non si sa mai.

Ecco perché, quando capitano queste occasioni, conviene fare scorta. Questi cavi non sono soltanto di elevata qualità, tant’è che hanno una garanzia totale con sostituzione del prodotto di 24 mesi; supportano la sincronizzazione a 480Mbps e la ricarica fino a 5V/ 3A. E hanno entrambi una lunghezza di due metri, adeguata alla maggior parte degli ambiti ma senza creare grovigli.

E se sei iscritto ad Amazon Prime, non paghi le spese di consegna rapide. Insomma, se ti servivano un paio di cavi USB-C in più, questo è il momento di non lasciarseli scappare.