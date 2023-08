Razer Edge con Razer Opus, il prezzo del bundle top crolla, il risparmio è massimo!

Razer Edge con Razer Opus, ovvero una console portatile potente, versatile e quindi comodissima in bundle con delle ottime cuffie wireless dotate di tutte le certificazioni e le feature necessarie per essere considerate top… il tutto ad un prezzo scontatissimo, grazie al mega sconto Amazon! MENO 17% che corrisponde ad un risparmio netto di ben 100 euro, anzi 102 euro! 499,99 euro invece che 601,99 euro! Super sconto per un superbundle realizzato da una marca da veri PRO come Razer!

Giochiamo dovunque!

Razer Edge è un tablet gaming con componentistica e prestazioni di alto livello, che permette all’utente di giocare in mobilità com diverse piattaforme. Razer Edge supporta Android, PC, Xbox e cloud. È possibile giocare dal cloud o da casa con i giochi PC o Xbox, anche via Steam. E grazie all’app Razer Nexus integrata troviamo una dashboard apposita per il gaming su Android: puoi lancia i tuoi giochi preferiti, esplorare i titoli consigliati, catturare immagini e video dei gameplay o streammare dal vivo la tua partita, tutto premendo un pulsante.

Il cuore di Razer Edge è Snapdragon G3X Gen 1, un chipset da gaming a raffreddamento attivo e con una CPU Kryo da 3 Ghz, realizzato appositamente per giocare su Android. Il display è un clamorosissimo Touchscreen 6.8″ 144 Hz AMOLED FHD+ per una grafica fluida e un gameplay responsivo.

Giocare è poi facile e gratificante grazie alle funzionalità aptiche HyperSense per una precisione completa e un’immersione totale. È possibile utilizzare i comandi touchscreen o usare il Razer Kishi V2 Pro incluso, dotato di micro-switch, grilletti analogici, macro-programmabili e funzionalità aptiche Razer HyperSense per giocare in modo competitivo anche ai giochi tripla A.

Razer Opus sono cuffie wireless equipaggiate con driver ottimizzati da 40 mm che offrono un audio chiaro e bilanciato che permette di apprezzare ogni dettaglio della musica. Sia che si tratti di bassi profondi o di alti cristallini, le cuffie Razer Opus garantiscono un suono eccezionale e coinvolgente.

Oltre alla qualità audio, le cuffie Razer Opus offrono anche un’eccezionale esperienza di ascolto grazie alla cancellazione attiva del rumore. La cancellazione attiva del rumore delle cuffie Razer Opus funziona in modo intelligente, adattandosi all’ambiente circostante e garantendo una qualità audio costante.

Facile capire che è un bundle genere, scontatissimo, è da non perdere! Subito nel carrello Amazon!

