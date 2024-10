Realme 12 Pro: lo smartphone dei tuoi sogni è scontatissimo al -30%

Ecco per te uno smartphone di ultima generazione che si distingue per un rapporto qualità-prezzo davvero impressionante! Parliamo del Realme 12 Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 279 euro grazie ad un maxi sconto del 30%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, una promozione del genere potrebbe scadere da un momento all’altro.

Realme 12 Pro: le caratteristiche tecniche dello smartphone

Il Realme 12 Pro è un piccolo gioiellino della tecnologia capace di accontentare le esigenze di qualsiasi tipologia di utente.

È dotato dell’innovativo Processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera super fluida e velocissima. Inoltre vanta 8 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna, quindi davvero enorme tanto da poter archiviare qualsiasi tipologia di file nella massima sicurezza.

Questo modello dispone di un enorme display curvo da 120Hz che garantisce un’esperienza visiva con risultati da flagship così da poterti immergere nei tuoi contenuti multimediali preferiti come mai prima d’ora. In più assicura la protezione della vista quando serve e un picco di luminosità 950 nit.

Anche il sistema di fotocamere è davvero all’avanguardia con una Fotocamera Telescopica per ritratto ed una Fotocamera Sony IMX882 OIS che permettono di realizzare sia panoramiche che selfie davvero realistici con colori vividi e particolari minuziosi.

Per finire, la batteria di lunga durata da 5.000mAh garantisce un’autonomia super estesa, mentre la ricarica SUPERVOOC da 67W permette di avere l’energia giusta in pochi minuti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.