Realme 9i crolla su Amazon: il TOP dei budget phone al 39% in meno

Impossibile ma vero: lo smartphone Android economico per eccellenza Realme 9i è in super offerta su Amazon a un prezzo che non ha eguali sul web. Infatti, con uno sconto del 39% che fa crollare il prezzo di vendita ad appena 153€, quest’oggi hai la possibilità di risparmiare un sacco di soldi senza per questo stringere tra le mani un device di “seconda fascia”.

Nonostante il prezzo molto conveniente il device del colosso cinese ha tutto ciò che cerchi in un device moderno: è perfetto per telefonare, per ascoltare la musica, guardare video, chattare con gli amici, scattare foto ad altissima risoluzione e molto altro ancora.

C’è il 39% di sconto su Amazon per il budget phone Realme 9i: affare d’oro

A 153€ ti porti a casa un device realizzato con materiali di buona fattura e con un bel display da 6.6 super smooth a 90 Hz, un processore octa core con ben 6 GB di RAM per aprire in un attimo le app di cui hai bisogno e una batteria da 5000 mAh con tantissime ore di autonomia.

A tutto ciò, inoltre, si aggiunge poi un comparto multimediale invidiabile in questa fascia di prezzo: un sistema audio Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente, mentre sul retro un modulo triplo con un sensore principale da 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scattare foto mozzafiato e registrare video ad altissima risoluzione.

Insomma, sborsando una cifra molto conveniente non hai nulla di cui preoccuparti: acquista subito lo smartphone di Realme per riceverlo direttamente a casa già nella giornata di domani e senza costi extra di spedizione (solo per i clienti Amazon Prime).

