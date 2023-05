Realme Buds Air 3 Neo con Dolby Atmos, la qualità SI PAGA POCO! Prezzo sempre più basso!

Realme Buds Air 3 Neo sono auricolari con cancellazione del rumore spettacolari che grazie a questa strabiliante offerta Amazon possiamo pagare veramente poco, solo 26,99 euro grazie ad uno sconto top del 33%. Il settore è molto affollato, ma di questa qualità e a questo prezzo possiamo fidarci solo di Realme. L’acquisto è quindi caldamente consigliato per un rapporto qualità prezzo ai vertici del settore!

Grande qualità piccolo prezzo

Il design ergonomico dei Realme Buds Air 3 Neo li rende confortevoli da indossare per lunghe sessioni d’ascolto, grazie ai gommini in silicone intercambiabili che assicurano una vestibilità sicura e stabile. Questi auricolari sono anche resistenti all’acqua, con una classificazione IPX4, che li rende adatti per l’utilizzo in condizioni meteorologiche avverse o quando si fa sport e si suda tanto.

Un’altra caratteristica interessante dei Realme Buds Air 3 Neo è la durata della batteria, che offre fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica, e fino a 20 ore di autonomia totale utilizzando il case per fare il pieno di corrente. Inoltre, questi auricolari supportano la ricarica rapida, che permette di avere fino a 3 ore di riproduzione con soli 10 minuti di carica.

Il vero punto di forza di questi auricolati in-ear è il cosiddetto noise cancelling. Sono dotati di un chip che supporta la cancellazione attiva del rumore. Il sistema ANC è in grado di filtrare il rumore di fondo indesiderato fino al 25 dB, perfetto quindi per eliminarlo mentre si viaggia o mentre si lavora in ambienti “poco silenziosi”.

Accanto all’ottima cancellazione del rumore troviamo anche una qualità audio da dispositivo Premium. I Realme Buds Air 3 Neo sono dotati di un driver dinamico da 10 mm che offre un suono nitido, vibrante e cristallino con una risposta in frequenza da 20 Hz a 20 kHz. La ciliegina sulla torta è poi il pieno supporto al Dolby Atmos. Non male per delle cuffiette da meno di 30 euro! INSTABUY!

