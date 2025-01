Realme C75: appena lanciato su Amazon, puoi pre-ordinarlo già in super sconto

È appena stato lanciato sul mercato ed oggi puoi prenotarne l’acquisto già con uno sconto speciale! Parliamo dello smarthone Realme C75, oggi disponibile su Amazon a soli 169 euro con uno sconto del 15%.

La data di uscita effettiva è programmata per il prossimo 27 Gennaio, e puoi già effetture l’ordine acquistando il prodotto anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile di questa occasione davvero speciale!

Smarthone Realme C75: le specifiche tecniche

Lo smarthone Realme C75 è stato appena lanciato su Amazon e da oggi puoi pre-ordinarlo già ad un prezzo scontatissimo.

Si contraddistingue per il suo potente chip Helio G92 Max che garantisce performance eccezionali sia per i tuoi progetti lavorativi che nell’intrattenimento quotidiano. In più con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna ha a disposizione tutto lo spazio necessario per archiviare i tuoi file.

Un’altra caratteristica importante è la sua fotocamera super chiara da 50MP e gli algoritmi avanzati di rimozione delle ombre che permettono di realizzare scatti in modo chiaro e dettagliato in qualsiasi condizione di luce esterna.

Inoltre, grazie alle avanzate tecnologie impermeabili e agli aggiornamenti strutturali, questo modello supera il test di immersione in acqua a una profondità di 2 metri per 24 ore: che si tratti di schizzi quotidiani o immersioni accidentali, lo smartphone potrà essere utilizzato sempre nella massima sicurezza.

Per finire, il dispositivo vanta una batteria da 5828 mAh, circa il 20% più grande rispetto alla capacità media, che quindi offre un’autonomia davvero super estesa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.